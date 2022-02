di Fabio Marchese Ragona

La persona che ha gridato durante l'udienza di Papa Francesco, e per il quale il Pontefice ha chiesto a tutti di pregare, sarebbe un uomo, apparentemente tra i 40 e i 50 anni. Parlava in inglese ma, urlando, non si sono comprese bene le sue parole. Indossava la mascherina ma poi l'ha tolta. Una guardia svizzera e un gendarme lo hanno poi allontanato dall'Aula Paolo VI, secondo quanto riferito da presenti, senza dover usare la forza.