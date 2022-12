Due giovani italiani uccisi in Germania, si indaga sul movente

di Fabio Nuccio

Cristian sui social da giorni scriveva di non sapere più nulla della sua amica, le ultime notizie risalivano alla domenica precedente quando la ragazza aveva lasciato borsa giacca occhiali e cellulare a casa. Invitava quelli che l'avevano vista a contattare la polizia. Martedì sono scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine con elicotteri e cani. Una scomparsa rimasta misteriosa fino a mercoledì quando lo zio della ragazza avrebbe sparato contro Cristian.

Poche ore dopo Michele Quarta, 52 anni, zio della giovane scomparsa, è stato fermato, con sé aveva ancora l'arma utilizzata per uccidere entrambi i giovani. Agli inquirenti avrebbe detto di aver seppellito il corpo della nipote ventenne, nel suo giardino. Sandra, di origini pugliesi ma da anni residente in Germania, era la migliore amica di Cristiano, soltanto a lui avrebbe rivelato delle violenze subite da parte dello zio e che lo avrebbe voluto denunciare. Per questo domenica l'uomo l'avrebbe attirata nella sua casa per poi ucciderla. Mercoledì avrebbe poi concluso il suo piano: ammazzare Cristian, l'unico che conosceva il terribile segreto di Sandra.