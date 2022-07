di Fabrizio Filippone

E la Ds9 oggi è anche in versione 4x4, con 360 cv in tre motori, un endotermico turbo benzina e uno elettrico che agiscono sull'asse anteriore, più una seconda unità elettrica attiva sul retrotreno, che assicura la trazione integrale. Non manca la versione "alla spina" (quella che abbiamo provato), una Plug-in Hybrid con una batteria ricaricabile di 11,9 Kwh, che consente di muovere gli oltre 19 quintali dell'auto in solo elettrico, a emissioni zero, per un'autonomia "virtuale" di circa 50 chilometri.