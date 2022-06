Donetsk, chi sono i tre "mercenari" condannati

di Luca Pesante

Condannato a morte assieme a Shaun Pinner - 48 anni, anche lui inglese, ex soldato del Royal Anglian, la fanteria Britannica - e il cittadino marocchino Saaudun Brahim. L'accusa per tutti è di aver partecipato, "in qualità di Mercenari" secondo il tribunale, ai combattimenti al fianco delle forze armate ucraine, in particolare dei marines, "causando morti, ferimenti di civili e danni alle infrastrutture".