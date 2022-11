"Si può circoscrivere la fattispecie - aggiunge Prisco - ma bisogna essere chiari sugli obiettivi: non confondiamo dietro il diritto di manifestare il diritto a occupare, saccheggiare o spacciare droga. Si può manifestare il dissenso nel pieno rispetto delle regole". Il sottosegretario di FdI conferma di essere "aperti al confronto parlamentare, soprattutto sui temi delle libertà", ma precisa: "Secondo me c'è stata una grande strumentalizzazione su questa norma. Ci sono i margini per migliorarla ma non bisogna dimenticare gli obiettivi: no spaccio, no occupazione abusiva degli spazi, rispetto delle regole".

Da Prisco anche un accenno al tema migranti: "Deve riguardare tutta l'Ue e non solo l'Italia. Se una nave batte bandiera di uno Stato comunitario a quello Stato deve essere chiesto di attivare le procedure di solidarietà. Ognuno deve fare la propria parte, anche noi la faremo".