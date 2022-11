Dimissioni Letizia Moratti, Fontana: "Guarda altrove"

"Non so perché la situazione sia precipitata, quello che posso sapere è che le motivazioni sono abbastanza risibili, perché si fa riferimento a provvedimenti presi dal governo e che quindi prescindono dalla Regione Lombardia - aggiunge -. Mi aspetto che Moratti si candidi alla Regione. Scelta legittima, ma he evidentemente è incompatibile col fatto che partecipi a una giunta che invece si riconosce in certi valori e principi del centrodestra, che io continuo a sostenere".

"Se abbiamo discusso delle sue perplessità sul Covid? Assolutamente no. Mi ha fatto una telefonata stamattina chiedendomi se fossi in linea con le decisioni del governo, punto e basta. E io detto che sono d'accordo, ma anche volendo non potrei incidere", continua.

"Mi sembra che le ragioni siano altre e non le diverse visioni sulla gestione del post-Covid. Il provvedimento a cui fa riferimento Moratti anticipa di alcune settimane la decisione che era già stata assunta dal governo Draghi. Non sono stati fatti stravolgimenti", conclude.