Curcio (Protezione Civile): ecco il piano italiano in caso di minaccia nucleare

di Ida Molaro

Aderendo a una direttiva comunitaria, nel 1995 l'Italia si è dotata di uno specifico piano di emergenza. Quello tuttora vigente, già aggiornato poi al 2010 e in via di ulteriore aggiornamento, dichiara Curcio che però assicura: "Il monitoraggio è quotidiano e avviene in piena collaborazione con gli enti internazionali di controllo del nucleare. Il piano c'è, comunque speriamo che non serva..."