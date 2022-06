di Claudio Giambene

Dopo aver espresso soddisfazione per il voto all'unanimità della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza che presiede, Segre ha spiegato: "avevo preparato una relazione che avrei dovuto leggervi ma in queste ore ho cambiato idea". Per il 99% delle persone che ascolta, ha detto, i discorsi di odio sono "pura teoria" invece la senatrice si è definita "testimone vivente" e ha visto nascere "il crimine di odio che è l'arrivo finale dell'istigazione all'odio".