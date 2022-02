Covid, si torna a ballare nelle discoteche

di Paola Miglio

"Le difficoltà, gli ostacoli e anche i momenti di sconforto - ricorda il presidente del Silb (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo), Maurizio Pasca, in una lettera inviata agli associati - non sono mancati in questo lavoro incessante. Non ci siamo mai persi d'animo, non ci siamo mai stancati di supportare tutti i colleghi e di rappresentare le istanze della nostra categoria. Così siamo riusciti a giungere all'obiettivo che ci eravamo prefissati: la ripresa delle nostre attività".

"Un obiettivo raggiunto - sottolinea - che è solamente l'inizio, il primo passo verso il nostro futuro che dovrà giocoforza passare attraverso misure strutturali che il nostro settore richiede da tempo".

Uno dei posti simbolo per il popolo della notte è la riviera romagnola. Il Frontemare di Rimini è rimasto aperto, ma prima dell'11 febbraio, i clienti potevano solo stare seduti: ora potranno scatenarsi in pista. "Ci voleva. Siamo stati sempre penalizzati in questo lungo periodo, chi viene potrà anche ballare e divertirsi", dice il gestore Maurizio De Luca.