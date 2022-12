Il Covid non è più una pandemia

di Bruna Varriale

Per il virologo "non è neppure un'endemia. Parliamo di un virus che in questa fase mantiene una circolazione diffusa nella popolazione di vaste aree del globo come quello di Dengue e Hiv. Non ce ne libereremo mai. La sua letalità - spiega - su stima globale e' ora dello 0,045% rispetto all`1-2% di quando ha esordito nel nostro Paese".