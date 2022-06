Consiglio Ue, Draghi: "Dipendenza dal gas russo scesa dal 40 al 25%"

"Nell'area dell'euro, soprattutto a causa dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, le previsioni sono di un rallentamento un po' in tutti i Paesi. Noi siamo impegnati a proteggere e sostenere il potere d'acquisto degli italiani", ha ribadito il premier. Sugli aspetti più politici, "l'Ue sta crescendo dal punto di vista esterno, sta diventando sempre più importante. Sta diventando quell'istituzione capace di dare ai Paesi d'Europa stabilità , prosperità e sicurezza . Questo è un passo straordinario nella storia dell'Ue, è una dimensione che ha acquistato via via sempre più importanza proprio a causa della guerra", ha sottolineato Draghi. E sulle candidature di Ucraina e Moldavia , spiega che "il processo di allargamento, così esigente e burocratico, resterà esigente ma sarà molto meno burocratico. L'Ue assumerà una dimensione meno arcigna".