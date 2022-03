Catasto, Draghi: "Valori che non hanno senso, deve finire"

"Voglio ribadire come l'intervento della legge delega sul catasto non porta ad alcun incremento delle imposizioni fiscali sugli immobili regolarmente accatastati, nessuno pagherà più tasse. La riforma serve per eliminare gli abusi e le irregolarità, la mappa catasto è del '39, ci sono state tante cose in mezzo, anche una seconda guerra mondiale".

In apertura del suo intervento, Draghi aveva risposto a un'interrogazione di Fratelli d'Italia: "Le sue parole mostrano l'equivoco profondo che siccome c'è l'emergenza bisogna fermarsi, non bisogna fare altro, niente riforme, niente cambiamenti, sempre fermi: questo non è, non è il motivo per cui è nato questo governo".