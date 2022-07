Caldo record: è allarme incendi in Sardegna

di Maria Stella Carrara

Con questa situazione resta alto il pericolo incendi. Un vasto rogo si è sviluppato ai piedi dell’altopiano della Giara nel versante di Setzu, in Sardegna: sono state ore drammatiche per la paura che le fiamme si spostassero verso un’area di grande pregio naturalistico, famosa per la presenza dei cavallini selvatici.