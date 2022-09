Bollette più leggere a energivore, firmato il decreto

di Giuliana Grimaldi

Si tratta di un pacchetto di complessivi 18 terawattora di corrente, destinati alle industrie che possono interrompere le produzioni, a un prezzo concordato di 210 euro a megawattora, in un momento in cui l’elettricità costa oltre 450. L'assegnazione avverrà attraverso aste in collaborazione col Gestore dei servizi energetici e andrà ad aiutare le aziende di Sardegna e Sicilia, come la Portovesme, nel Sulcis, che per ora ha stoppato il 90% della produzione di zinco e piombo.