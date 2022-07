Berlusconi: "Cantiere per il centro? Il centro siamo noi"

di Fabrizio Summonte

L'ultimo Luigi Di Maio - che ha appena lasciato i 5 stelle - e incontrato il sindaco di Milano Sala, c'è Più Europa, ci sono Renzi e Calenda, che ha almeno ha il pregio di parlar chiaro: il grande centro non esiste, è un ufficio di collocamento, un giochino estivo al quale Silvio Berlusconi non intende partecipare, e ribadisce: "Il centro è Forza Italia, che in Italia è un partito indispensabile perché costituisce la testimonianza ed è la continuazione della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, dei principi e dei valori della società occidentale"