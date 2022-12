Amatrice, tasse in ritardo nel periodo del sisma: il Comune deve pagare 90mila euro

di Rossella Ivone

Qualche mese fa l'amministrazione aveva ricevuto un'altra ingiunzione dall'Inps per non aver pagato in tempo i contributi dei dipendenti. L'anno contestato, sempre lo stesso, quello del terremoto. Peccato che allora in Comune, ricordano in tanti, non c'erano nemmeno penne e blocchi per scrivere, "figurarsi - dicono - i collegamenti telematici per controllare i pagamenti fatti".