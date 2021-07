A tracciare l’identikit completo è il professor Massimo Clementi, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia e Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Secondo Clementi per evitare il contagio “l’unica azione è la vaccinazione”, sottolineando come i vaccini utilizzati fin ora “proteggono anche da questa variante. Occorre però che i soggetti siano vaccinati con entrambe le dosi, quando il vaccino è distribuito su due dosi”. Dunque, non vanno creati eccessivi allarmismi, ma l’importanza del continuo tracciamento della popolazione e della continua progressione della campagna vaccinale è fondamentale per non ritrovarsi con una nuova impennata di contagi.