Una bianca Immacolata con neve anche in pianura al Nord-Ovest

di Roberta Fiorentini

Anche Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna pronte ad attivare i piani antineve. In trentino è allerta arancione. L'Alto Adige si prepara ad all'arrivo di altri 40 centimetri di manto nevoso. Da oggi e per le prossime 36 ore le autostrade hanno allertato 700 mezzi e un migliaio di uomini, per interventi di prevenzione e gestione del traffico nelle aree interessate all'ondata di maltempo.