Superbonus e reddito, stretta antitruffa

di Francesca Mortaro

I bonus edilizi sono prorogati fino al 2024, ma attenzione perché - qualora dovessero emergere profili di rischio evidenziati dall'agenzia delle entrate - è prevista la sospensione delle comunicazioni su cessioni del credito o sconti in fattura per 30 giorni, il tempo per effettuare i controlli necessari. Il Superbonus al 110% viene prorogato per tutto il 2022 e rimane il tetto Isee a 25 mila euro per le villette unifamiliari.