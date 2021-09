Sottosegretario Costa a Tgcom24: "La politica rinnovi la fiducia alla scienza"

Sulla richiesta di tamponi gratuiti per chi non vuole vaccinarsi, il sottosegretario ha dichiarato: "Dobbiamo proseguire con la campagna vaccinale, il tema della gratuità dei tamponi non credo sia sostenibile in massa. L'obiettivo intanto è quello di eliminare le contraddizioni, per veicolare messaggi chiari ai cittadini. Si potrebbe, per esempio, estendere il green pass anche ai lavoratori laddove è previsto per i clienti".