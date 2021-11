Sì Vax, il presidente della Barcolana a Tgcom24: "Trieste ostaggio di una minoranza rumorosa"

Docente di diritto processuale penale e presidente della società di vela che organizza la Barcolana di Trieste, Gialuz ha spiegato che "la costituzione prevede dei diritti e li associa ai doveri. Stare in una comunità significa accettare le regole e vaccinarsi, come atto di responsabilità e di generosità nei confronti degli altri". Poi un'aggiunta sul capoluogo del Friuli-Venezia Giulia: "Trieste non è la capitale dei No Vax e non è la sede di una struttura oscurantista antiscientifica".