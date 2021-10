Scontri Green pass, Lamorgese: "Rischi se si bloccava Castellino"

Giuliano Castellino, ha ricordato il ministro, "è destinatario di Daspo, sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, restrizione della mobilità dalle 6:30 di mattina e divieto di mobilità dalle 21 in poi. La sua condotta alla sede della Cgil ha portato al suo arresto in flagranza differita e la sua posizione è al vaglio della magistratura per gravissime contestazioni mossegli". L'uomo, ha aggiunto, "in passato era già stato oggetto di diverse segnalazioni per violazioni al regime di sorveglianza speciale".