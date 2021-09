di Guido Caianiello

Riduzione del prelievo al ceto medio , cioè per i redditi compresi tra 28 mila e 55 mila euro , che oggi pagano un ‘aliquota del 38% . Tra le ipotesi il taglio di qualche punto, forse al 34 per cento, e poi semplificazione degli scaglioni Irpef, con una revisione delle 5 aliquote attuali e l‘allargamento della no tax area.