Percepivano indebitamente reddito di cittadinanza: 234 denunciati

di Tiziana Sapienza

Le indagini - Molti delle persone finite nel mirino dei carabinieri detenevano un patrimonio mobiliare superiore ai seimila euro, autovetture acquistate nei sei mesi precedenti alla richiesta, possesso di motoveicoli di cilindrata superiore ai 250 cavalli immatricolati nei due anni precedenti e un reddito Isee superiore ai 9.360 euro. In alcuni casi i denunciati lavoravano in nero. Verranno ora avviate le procedure necessarie per recuperare il totale dei benefici percepiti indebitamente, per una somma complessiva di circa 1,15 milioni di euro.