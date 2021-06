Nicola, il luogotenente dei Carabinieri: "Mi si è aggrappato al collo"

Abbiamo chiamato il bambino, però non rispondeva. È stato difficoltoso perché c’era una scarpata molto ripida. Poi è sbucato dall’erba alta con questi due occhioni belli e grandi, mi ha abbracciato subito al collo, ha detto "mamma" e a quel punto la gioia è stata immensa" - continua - "Fisicamente era integro, aveva solo un piccolo bernoccolo e qualche graffio. Piano piano l’abbiamo riportato in strada dove nel frattempo erano arrivati i soccorsi. È stata una gioia, come la nascita di un figlio"