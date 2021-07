Meghan torna in Gb? Un "incubo" per la Regina

di Francesco Mombelli

Gli occhi di tutti saranno puntati sul balcone di Buckingham Palace. Quando? Il prossimo anno per vedere, se accanto alla regina Elisabetta che in quell'occasione festeggerà i 70 anni di regno, ci saranno anche Harry e Meghan.

E' qui sarà la festa! Il Platium Jubille nel giugno 2022, il giubileo di Platino che prevede una celebrazione che durerà bn 4 giorni, potrebbe diventare il momento della verità dato che solitamente su quel balcone sono presenti solo i, working royals, i reali che svolgono compiti ufficiali per conto della Corona.

Dopo l'incontro il primo luglio tra William e Harry per l'inaugurazione del monumento a mamma Diana le premesse ci sarebbero. Harry vorrebbe tornare a Settembre per unaltro evento in ricordo di Diana e secondo alcuni commentatori preparare la strada per un riavvicinamento ; ma c'è chi obietta che la mano tesa di Elisabetta potrebbe essre usata come un grimaldello da Meghan per ottenere ancora di più. Che cosa? Un'investitura postuma, un riconoscimento pubblico, forse un futuro comunque "nobile" per i suoi figli.