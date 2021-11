Maria Elena Boschi a Tgcom24: "Conte dà la linea e Di Maio fa il contrario"

di L'onorevole di Iv a "Fatti e Misfatti" di Paolo Liguori

"Non so quanto durerà questa minaccia dei Cinque Stelle, che io vedo come una promessa", ha aggiunto Boschi, "perché credo che molti parlamentari non siano contenti". Sul rapporto tra i leader del M5s, Boschi sostiene che "Conte dà la linea e Di Maio fa esattamente l'opposto. Ieri sera era al Tg2. Vedo che sono tornati alle dinamiche dei vecchi partiti divisi in correnti. Però li lasciamo fare, sono in grado di dissolversi da soli".