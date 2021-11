Lavoro, finisce il blocco dei licenziamenti anche per le pmi

di Diletta Petronio

Il blocco dei licenziamenti era in vigore da febbraio 2020, quando è scoppiata la pandemia. Dal primo luglio di quest'anno è scattato il primo via libera, quello per le grandi aziende. Si temeva un'emorragia di posti di lavoro, che pero' non c'è stata. Il primo divieto era scaduto per le imprese del comparto edilizio e dell'industria. Ma in questi tre mesi, secondo i dati dell'Osservatorio della Banca d'Italia e del ministero del Lavoro, il numero delle cessazioni di contratti è stato "modesto", in linea con quello del 2019.