Inflazione, Bolzano la più cara e Ancona la più "virtuosa"

di Diletta Petronio

Al secondo posto Bologna, seguono Padova, Trieste, Catania. Tra le città meno care primeggia Ancona: nel capoluogo marchigiano una famiglia di 4 persone a fine 2021 avrà speso in media 755 euro in più per vivere. In generale, al Centro-Sud il rialzo dei prezzi si percepisce un po' meno. Dinamica simile per le grandi città, soprattutto al Nord.

L'Unione Nazionale Consumatori esamina anche l'andamento dei prezzo a livello regionale. Al primo posto tra le più care c'è la Provincia autonoma di Trento, con 1.359 euro in più di spesa. A seguire la Valle d'Aosta e l'Emilia-Romagna. In fondo alla classifica sempre il Mezzogiorno e le iIsole. Sardegna, Molise, Campania e Puglia le più economiche.