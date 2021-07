di Luca Colantoni

"Regole per un contesto più italiano, ma certamente il governo valuterà di estendere l’utilizzo del Green Pass ad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni e troveremo una linea unitaria", spiega la ministra per gli Affari regionali Gelmini. Duqnue, la discussione è in corso. Spaccato il fronte politico. Sponda Lega, Matteo Salvini è contrario ad ogni estremismo, per la leader di Fratelli d'Italia, Meloni sarebbe una soluzione "raggelante". Per Ronzulli di Forza Italia "sarebbe - invece - una garanzia oltre che dal punto di vista sanitario, anche per le attività commerciali e ricreative". A favore il Partito Democratico e molte Regioni. "Decidiamo insieme, ma serve equilibrio", è il commento del Presidente della Conferenza delle regioni Fedriga. La cabina di regia di Palazzo Chigi si riunirà sul da farsi dopo aver conosciuto i dati settimanali sulla "Variante Delta" e con un occhio attento ai Costituzionalisti per i quali "il Modello Francese potrebbe avere effetti sulle libertà".