Giannetti Ruote, Landini: "In alcune aziende logiche da far West"

di Maria Stella Carrara

"Non parliamo di un'azienda che non ha lavoro" ma "siamo di fronte a rischio delocalizzazione o altee operazioni che non hanno senso", ha detto Landini al presidio dei lavoratori della Giannetti Ruote. "Siamo qui per dirvi che questa non e' una battaglia solo vostra - ha aggiunto Landini -, chiederemo che l'azienda ritiri la procedura e che il Governo la convochi a Roma e che anche le associazioni come Confindustria siano coinvolte in questa situazione". I lavoratori della Giannetti, come reso noto dal segretario provinciale Fiom CISL Pietro Occhiuto, hanno inviato una lettera di solidarietà ai dipendenti della Gkn di Campo Bisenzio (Firenze), lasciati a casa con le medesime modalità".