Germania, si vota per il dopo-Merkel

di Gabriella Giovanetti

I candidati, il socialdemocratico Olaf Scholz, il popolare della Cdu/Csu Armin Laschet, la Verde Annalena Baerbock, consideratI non all'altezza della cancelliera Merkel che per 16 lunghi anni ha portato la nazione sul tetto d'Europa...E che AVREBBE PREFERITO defilarsi dalla competizione, costretta invece a sostenere con più di un comizio Armin Laschet. Germania anno zero, dunque. I temi forti per convincer egli elettori: il ripristino della riforma per la crescita, in stand-by per il covid , ma anche la salvaguardia dell'ambiente, punto fermo mom soltanto degli ecologisti... I sondaggi parlano di un testa a testa: 26 per cento ai socialdemocratici, 25 ai popolari - con una forbice al massimo di 3 punti - la percentuale accreditata ai due maggiori partiti, uniti ora nella Grosse Koalition.