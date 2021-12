Più di un lungo applauso. E' un vera e propria ovazione quella che i deputati del bundestag - tutti rigorosamente in piedi - hanno riservato ad Angela Dorotea Merkel, per 16 anni cancelliera tedesca. Per soli 10 giorni il suo non è il mandato più longevo del dopoguerra; secondo solo ad Helmut Kohl, suo padre politico nella Cdu.