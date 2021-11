Europa-Usa, fiammata dei prezzi

di Guido Caianiello

In America l’indice dei prezzi ad ottobre è salito dello 0,9% su settembre , spingendo l’inflazione annua al 6,2, il livello più alto degli ultimi 30 anni. E proprio oggi la Bce conferma per l'Eurozona una risalita dei prezzi al 3,4 per cento , con un andamento che continuerà ad aumentare per tutto l’anno, per poi riprendere a calare nel corso del 2022.