Dai Beckham a Ophra: hacker russi rubano i dati sensibili dei Vip

Un nuovo attacco hacker spaventa i Vip: nel mirino dei pirati del web infatti c'è stata questa volta una multinazionale di lusso che fabbrica gioielli, con sede a Londra. A preoccupare i personaggi dello spettacolo come i Beckham e Ophra, ma anche del mondo politico come Donald Trump, il fatto che nella "rapina" messa a segno non siano stati sottratti gioielli e pietre preziose ma i dati sensibili dei personaggi famosi. L'obiettivo degli hacker, che sembrerebbero di origine russa, sarebbe chiedere un corposo riscatto in Bitcoin. Secondo quanto trapelato dalle indagini, i criminali hanno già fatto esposto 69.000 documenti riservati nel cosiddetto "dark web".