Cop26, primi accordi in chiaroscuro

di Leonardo Panetta

Anche sulla deforestazione si è arrivati a un accordo, che coinvolge anche Russia, Cina e Brasile. Ma in questo caso bisognerà vedere se il patto sarà rispettato, in particolare in Amazzonia. Per questi motivi, il premier Boris Johnson ha dovuto ammettere: "Non bisogna esagerare con l'entusiasmo, c'è ancora molta strada da fare".