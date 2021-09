Catasto, la riforma si farà

di Guido Caianiello

Draghi Insomma la riforma andrà avanti , e avverrà in due passaggi , che richiederanno anni. Si partirà con un' indagine conoscitiva attraverso un disegno di legge delega fiscale che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri la prossima settimana . Step finalizzato a fotografare la situazione attuale, perché ad oggi le rendite catastali sono molto disomogenee sul territorio nazionale . Tra gli obiettivi c’è la necessità di far emergere le cosiddette case fantasma , circa 2 milioni di immobili che esistono solo fisicamente ,ma non sono registrati al catasto . La seconda fase riguarderà invece la riforma vera e propria , affidata ai decreti delegati per rivedere i criteri utilizzati per definire la rendita catastale . Una revisione che non produrrà comunque un aumento della pressione fiscale sui proprietari e non toccherà la prima casa , che resterà esentasse , ha sottolineato il premier .