Castellino poteva essere fermato

di Gigi Sironi

Ma anche perché a luglio la procura di Roma ha chiesto il suo arresto, definendolo senza mezzi termini "soggetto che dimostra il totale disprezzo per le regole del vivere civile" Ma il Giudice per le indagini preliminari in meno di un mese ha respinto l'istanza, opponendo - come vedremo - motivazioni in punta di diritto legate ai dettami della Costituzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo