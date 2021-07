"Pertanto, è possibile introdurre un obbligo per legge: lo prevedono la Costituzione e la Corte Costituzionale stessa, che nel 2018 si era già espressa nel merito, con una sentenza molto ampia e dettagliata". Cassese fa sua la proposta del magistrato Nordio di parlare di "requisito" invece che di obbligo. Il vaccino - secondo il giurista - è una conditio sine qua non per l'accesso alle professioni pubbliche: gli insegnanti - categoria intorno a cui gira il dibattito - con il siero avrebbero una sorta di "patente" come quella necessaria agli autisti per condurre un mezzo pubblico.