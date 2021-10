Caritas: rapporto sulla povertà

di Giuliana Grimaldi

Un fenomeno, quello dei "nuovi poveri", che non riguarda più soltanto il sud o le grandi aree metropolitane, ma che tocca ormai l'intero Paese, raggiungendo quelle che un tempo erano considerate isole felici. Per esempio, la Valle d'Aosta, in cima alla classifica delle nuove richieste d'aiuto, seguita da Campania, Lazio, Sardegna e Trentino Alto Adige.