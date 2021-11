di Luigi Sironi

Entrambi restano in carcere per un'altra condanna già definitiva per la morte di Fortuna Loffredo, la bimba violentata e lanciata nel vuoto dallo stesso edificio un anno e due mesi dopo la morte del piccolo Antonio. Per la madre Marianna Fabozzi, il piccolo Antonio cadde dopo essersi sporto dalla finestra per vedere un elicottero: secondo la versione della donna si sarebbe trattato di un incidente.