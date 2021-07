Battaglia sul ddl Zan. Renzi: "Meglio un compromesso che nessuna legge"

di Laura Cannavò

Il casus belli ruota intorno al concetto di identità di genere. La richiesta di Italia Viva è quella di togliere dal testo del ddl Zan proprio il termine "identità di genere" e di tornare alla definizione contenuta nel ddl Scalfarotto che parlava semplicemente di omofobia e transfobia. La proposta è a firma del Capogruppo in Senato, Davide Faraone, e del capogruppo in Commissione Giustizia, Giuseppe Cucca. Il secondo emendamento, invece, ribadisce il rispetto "dell'autonnomia scolastica" a proposito delle iniziative contro l'omofobia da svolgere nelle scuole.

Il M5s è il primo ad attaccare gli emendamenti di Italia Viva: "Suonano come un tentativo di affossare la legge". Pensare di eliminare i termini "orientamento sessuale" e "identità di genere" e tornare alla definizione di omofobia e transfobia - dicono i parlamentari M5s del gruppo Pari Opportunità - rischia di farci compiere un altro passo indietro, come già in passato". 'Il ddl Zan così com'è non potrà diventare legge", replicano i renziani: "La legge è urgente, ma non le va affidata una finalità pedagogica. Deve essere scritta bene e non dare adito a dubbi interpretativi

"Meglio un compromesso che nessuna legge - taglia corto lo stesso Matteo Renzi - il Pd vuole solo una bandierina, sono stato io a firmare per le unioni civili". In un'intervista a Repubblica l'ex Presidente del Consiglio non le manda a dire: "Non siamo certamente noi a voler affossare la legge. È vero il contrario: siamo gli unici a volerlo salvare. L’ipocrisia di chi urla sui social, ma sa che al Senato non ci sono i numeri è la vera garanzia dell’affossamento della legge. Se andiamo sotto su un emendamento a scrutinio segreto, questa legge è morta e ne riparliamo tra anni. E quanti ragazzi gay soffriranno per la mancanza di questa legge? Voglio evitare questo rischio. Ma per fare le leggi servono i voti dei senatori, non i like degli influencer - conclude Renzi - chi vuole una legge trova i numeri, chi vuole affossarla trova un alibi"