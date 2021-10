Austria, il museo sbarca sui siti porno

Le grandi pinacoteche viennesi che ospitano le loro opere si sono viste bandire da alcune tra le più note piattaforme , per i contenuti troppo espliciti di alcuni dipinti. Le rigide norme che regolano i contenuti di Instagram , Tik tok e via dicendo non fanno sconti neppure ai quadri: e così il sito del turismo viennese ha deciso di trasferire la promozione dei propri musei al sito per adulti Onlyfans