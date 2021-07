Amministratori più apprezzati: Zaia e Decaro superstar

di Francesca Pozzi

Chi sale e chi scende - Nella rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, dietro di loro, dodici mesi dopo, il quadro dei leader più popolari risulta in forte movimento. Tra i governatori è evidente lo scatto di Bonaccini (Emilia Romagna, PD) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, Lega), il quale tra l'altro deve condividere il terzo gradino del podio con Vincenzo De Luca (Campania, PD) entrambi al 59%; nei top five, al quarto posto il governatore ligure Giovanni Toti (centrodestra) al 56% e al quinto posto Alberto Cirio (Piemonte, centrodestra) al 52,5%. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana guadagna il 2,7% rispetto all'indagine dello scorso anno, ed è in decima posizione col 48% dei consensi. Fontana "si riavvicina - si legge sul Sole24Ore - ai livelli che nel 2018 l'avevano portato a succedere a Palazzo Lombardia al suo collega di partito, e concittadino varesino, Roberto Maroni. Cala l'indice di gradimento del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas che si piazza al 14/o posto ex aequo con Zingaretti del Lazio, passando dal 48% al 43%, con un calo del 5%, che si riduce al 4,8% se si prende in considerazione il consenso nel giorno delle elezioni, il 20 marzo 2019.