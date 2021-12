Affare Epstein, ora tremano i vip

di Gabriella Giovanetti

Come Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata, sua complice nel procacciare e addestrare fanciulle destinate a far divertire Epstein e i suoi potenti amici. Giudicata, la Maxwell, colpevole dal verdetto di una giuria popolare, ieri a New York. Rischia da 40 a 65 anni di carcere, ma il suo staff legale lavora per uno sconto di pena e a finire sul banco degli imputati potrebbe essere parte del gotha mondiale