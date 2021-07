di Erica Cunsolo

"Ho visto Giovanni crollare a terra", prosegue Quarta, "sono corsa verso di lui per cercare di aiutarlo". I due coniugi si erano fermati per un prelievo dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. "Lo facciamo domani", avrebbe detto la donna al marito, "ma lui ha insistito prendendomi in giro".

Il delitto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza: uno dei due aggressori ha esploso due colpi contro il torace di Caramuscio. Fatale la reazione del 69enne contro i due aggressori, che non riuscendo a immobilizzarlo hanno aperto il fuoco.

Per l'omicidio è stato arrestato un trentenne albanese che al momento si trova in carcere. L'assassino aveva tentato di sbarazzarsi degli indumenti indossati durante la rapina gettandoli in un pozzo. Dopo aver perquisito casa sua, le forze dell'ordine hanno rinvenuto una Beretta con matricola abrasa.