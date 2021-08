Catania, una fiaccolata per ricordare Vanessa

di Angelo Mangano

L 'ha uccisa con una pistola che non si trova e che qualcuno gli ha fornito perché non aveva il porto d'armi. Alla giovane sono state dedicate una targa e una panchina rossa per chiedere simbolicamente al governo una modifica legislativa che tuteli in maniera più incisiva le donne che denunciano i loro persecutori. Vanessa lo aveva fatto ma non è servito a niente...