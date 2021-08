Vacanze, anche la politica va in ferie

di Ida Molaro

Appuntamento centrale resta la riforma del processo civile. A dettare l'agenda politica d'autunno sarà invece l'appuntamento del 3 ottobre con le amministrative che interesseranno oltre 12 milioni di italiani per il rinnovo dei sindaci in mille 162 comuni. Tra questi, capoluoghi di regione strategici. Vedi Milano, Roma, Napoli e Bologna. Dovrà dunque presumibilmente attendere il decreto Zan, il contestato provvedimento - e per ora accantonato per motivi di opportunità politica - che inasprisce i reati legati all'omofobia.