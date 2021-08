di Silvia Vada

Seguire con lo sguardo Andrea Loreni, uno tra i funamboli piu famosi al mondo, vederlo camminare sospeso su un cavo lungo 300 metri a un' altezza di 20 metri da terra sulla diga di Ceresole nell'alta Valle dell'Orco in Piemonte, senza protezioni, un passo dopo l'altro, un piede avanti all'altro in una perfetta armonia tra mente e corpo... mette i brividi.

Si resta col fiato sospeso durante tutta la traversata mentre lui, Andrea, torinese, 47 anni, laureato in filosofia, è proprio grazie alla respirazione che riesce a dominare la paura, comandare il proprio pensiero concentrandosi sul qui ed ora, come se non esistesse nient'altro.

Tanti i successi, tanti i record, quello di Ceresole non è che l'ultima sua esibizione avvenuta stavolta per festeggiare i 90 anni della costruzione della diga. Con il naso all'insù, 2mila persone hanno tremato insieme al vento che faceva oscillare la fune rendendo ancor piu eccitante e spettacolare la straordinaria impresa.