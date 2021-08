Charlie Watts, il mito e il personaggio

di Eleonora Rossi Castelli

A inizio agosto aveva annunciato il suo ritiro dal tour mondiale per problemi di salute. "Per una volta sono andato fuori tempo" - aveva commentato con ironia, lui che il tempo non l'aveva mai perso. Fondatore dei Rolling Stones, ha partecipato a tutti gli album della band. Con il suo stile sobrio, elegante, non sentiva il richiamo degli eccessi come i suoi colleghi Mick Jagger e Keith Richards... (e forse anche questa è stata una chiave fondamentale del successo del gruppo). Lui metteva sempre tutti d'accordo, con le bacchette e con il suo carattere pacato.